Полиция попросила суда арестовать трёх участников межнациональных столкновений в Москве

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Кузьминский суд столицы. Все трое являются уроженцами Азербайджана. Как говорят в МВД, они участвовали в массовой драке с уроженцами Армении в районе Марьино, после чего стали фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве.

Стычки и потасовки с участием азербайджанцев и армян продолжаются в Москве с прошлой недели. Послы стран в России Вардан Тоганян и Полад Бюльбюль оглы призвали соотечественников не поддаваться на провокации.

Вице-президент Союза Армян России Левон Муканян сказал «Эху Москвы», что перенос конфликта с границы Армении и Азербайджана в другие страны недопустим.

Между тем азербайджанский политолог Самир Мамедов в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что несмотря на все призывы к порядку, стычки будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран.