Цепкало: Я знаю точно, что мне оставаться в Белоруссии опасно, потому что дана команда меня арестовать

Бывший претендент в президенты Белоруссии, создатель белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», почему ему пришлось покинуть страну, и какая опасность ему там грозит.

«Я знаю точно, что мне оставаться в Белоруссии опасно. И знаю точно, что дана команда меня арестовать, и склепать против меня какое-нибудь дело. Также они рассчитывали давить на меня с помощью моих детей, но они сейчас в безопасности, и сделать этого они не смогут», — сказал он.

По словам В.Цепкало, ни в одной стране он не испытывает чувство опасности, как «в Белоруссии в настоящий момент». «И я хотел бы видеть Белоруссию такой страной, где ни одному белорусу не было бы опасно в ней находиться. И ни один человек не боялся, что его по надуманных причинам посадят. И где люди смогут стоять в очереди, отдавая свои подписи без страха, что их арестуют», — отметил он.

«Мы готовы пройти до конца свой электоральный цикл. Я считаю, что нам удалось показать всему белорусскому народу, что Лукашенко одинок, что он просто изгой. В глазах народа он сам показал, кто является самым большим нарушителем закона и Конституции Белоруссии. И мы это покажем всему международному сообществу», — подчеркнул В.Цепкало.

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.