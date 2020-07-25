РПЛ признала полузащитника столичного ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом июля в чемпионате страны

Об этом говорится на сайте организации. В этом месяце Влашич провёл пять матчей, забил три гола и сделал один результативный пас. Хорватский футболист отличился в матчах с грозненским «Ахматом», «Оренбургом» и московским «Локомотивом». В голосовании участвовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».