РПЛ признала полузащитника столичного ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом июля в чемпионате страны

Об этом говорится на сайте организации. В этом месяце Влашич провёл пять матчей, забил три гола и сделал один результативный пас. Хорватский футболист отличился в матчах с грозненским «Ахматом», «Оренбургом» и московским «Локомотивом». В голосовании участвовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
2020-07-25T15:35:26+03:00
2020-07-25T15:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 25 июля 2020
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