Патриарх Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы продать Мерседес S-класса, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ Владимира Легойду. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил, что священникам не рекомендуется использовать автомобили, которые принято относить к роскошным.

Ранее в прессе появились публикации о том, что игуменья Феофания приобрела новый автомобиль – Мерседес стоимостью 9,5 миллионов рублей.