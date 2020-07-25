Z Архив новостей новости
5 5 6 1872
Эксклюзив Эха 15:33, 25 июля 2020

В Хабаровске прошла очередная массовая акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

На этот раз протестующие потребовали, в том числе, отставки президента. Политолог Александр Кынев, который сейчас находится в Хабаровске в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что тактика властей себя не оправдала, поэтому продолжается радикализация требований протестующих.

«Сегодня было очень массовое шествие. Были попытки подсчета участников, даже вручную. Участникам выдавали бумажки, чтобы произвести подсчет. По оценкам цифры колеблется от 60 до 95 тысяч человек. Федеральный центр, видимо, выбрал тактику «на выматывание». На мой взгляд, то, как ведет себя центр, привело к озлоблению людей и радикализации протеста. И это только повышает градус. Оскорблять людей — это действовать в противоположном направлении. Пока на ближайшее время протест будет сохраняться», — сказал политолог.

По мнению А.Кынева, у протестующих отсутствуют организационные комитеты, по его словам – " это совершенно очевидно, что эти митинги — это народной творчество".

«Никаких следов централизованных действий не было видно. У протестующих нет комитета. Они объединяются благодаря этим пабликам и соцсетям. Самодельные плакаты были выполнены из подручных материалов. Много было лозунгов против Путина, федерального центра, против Трутнева. Персональные были плакаты против Дегтярева и Жириновского и т.д. И это бросается в глаза», — сказал он.

Кынев отметил, что назначенный врио губернатора Хабаровского края М.Дегтярев вряд ли справится со своими обязанностями, и выразил уверенность, что из-за народных протестов ему придется уйти.

«Дегтярев просто не вписался, и не мог этого сделать, и губернатором стать у него не получится. Вопрос только в том, сколько он протянет. Это очевидно, что он управлять не может, авторитет его равен нулю, и у людей кроме как возмущения у людей он не вызывает», — отметил политолог.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 146 6 17042 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 92 6 10971 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 87 6 11406 21.07
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

Единый день голосования 2020 будет длиться 3 дня Проводить досрочное голосование будут два члена комиссии, говорится в презентации ЦИК. Но возможен вариант, если он будет один…

5 71 6 10092 24.07
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Память Немцова, позор Мосгордумы — и пара слов об «умном голосовании» Только в столице нашего собственного государства — где есть, к примеру, улицы Ахмата Кадырова и Уго Чавеса и сквер Фиделя Кастро — имени Бориса Ефимовича Немцова не нашлось места в городской топонимике…

5 49 6 7824 06:03
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Хабаровск — тест на способность Кремля рулить дальше Трагедия – и наша, и самого единовластия — в том, что судя по нынешнему лету, Кремль делает все для того, чтобы эту конструкцию нельзя было реформировать мирным способом…

5 76 6 13576 13:56
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 50 6 9019 19.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 259 6 48097 20.07
Новости

Фото: Штаб Навального в Хабаровске Очередные акции в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят в дальневосточных городах В Хабаровске протестующие собрались на площади Ленина у здания краевого правительства, а затем устроили шествие по городу

5 27 6 6925
Блоги

Видео дня

+ Хабаровск снова вышел за Фургала Хабаровск снова вышел за Фургала Шествие и митинг прошли без задержаний

5 41 6 11733 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 41616 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Выборы — дело серьёзное, одного дня мало Умение заглянуть в душу россиянина и привело Эллу Александровну к мысли, что нельзя его торопить с решением, где галочку ставить…

5 27 6 5925 12:57
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Генетический паспорт как способ узнать будущее Мне повезло, у меня нет таких генетических мутаций, которые могли бы привести к заболеваниям у будущих детей. Но если бы они были, я бы попросила при планировании беременности своего партнера тоже сдать такой тест…

5 26 6 5604 23.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 305 6 65849 20.07
Блоги

+ Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Я очень боюсь, что если мы всё это спустим на тормозах, завтра все судебные процессы у нас станут засекреченными…

5 44 6 9875 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!..

5 110 6 25029 20.07

Популярное за неделю

Новости

В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами По факту произошедшего возбудили уголовное дело…

5 24 6 35606
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы не понимаем, то ли это посадки – если в самолете, – то ли взлет. Мы не знаем, сколько бензина, мы не знаем, где земля. А пилот пишет статьи о Второй мировой войне и просит его не отвлекать. Такой кукурузник «Россия»...

5 53 6 103862 22.07
#слушать 50:10 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 3823 19.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 47 6 246476 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 36 6 230949 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8640610
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4568986

Сегодня в эфире