Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела за размещение на сайте движения «Бессмертный полк» фото нацистов

По версии следствия житель Кемерова Дмитрий Бородаенко и Максим Гусев из Перми незадолго до празднования Дня Победы загрузили на сайт «Банк памяти» фотографии фюррера Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро. Сейчас в отношении двух россиян возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма. Им грозит наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее Следственный комитет установил личности еще шестерых россиян, которые, по версии следствия, также загрузили на сайт фотографии нацистов. Ими оказались жители Перми, Волгограда, Казани, Ульяновска и Самары. По словам руководителя исполкома движения Артема Хуторского, фото попали на сайт, из-за того, что были хорошо обработаны, лица на них были похожи на советских солдат.

Сами организаторы «Бессмертного полка» говорили о сотнях попыток загрузить аналогичный изображения на сайт движения.

Во время празднования Дня Победы фото, загруженные на сайт «Бессмертного полка», транслировались на телеканалах и информационных щитах.