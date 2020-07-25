В Хабаровске вечером возобновились протесты после сегодняшней массовой акции

Участники акции вновь идут по центральным улицам, передает «Интерфакс». Численность протестующих агентство не приводит. Утром местные СМИ сообщали, что людей пришло много – по разным оценкам, от 15 тысяч до 20 тысяч. Издание «МБХ Медиа» и в движении «Открытая Россия» и вовсе называют цифру в 50 тысяч человек. Это уже третья суббота подряд массовых протестов в Хабаровске. Некоторые сайты пишут, что нынешние протесты стали самыми массовыми в городе. Мэрия же уверяет, что протесты якобы идут на спад – неделю назад численность демонстрантов власти Хабаровска оценили в 10 тысяч человек, сегодня – в 6,5 тысяч. К лозунгам в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, который победил на выборах, добавились новые. Они обращены к сменщику Фургала и его однопартийцу Михаилу Дегтяреву. Например, протестующие скандировали «Чемодан-вокзал-Самара».

Небольшие акции в поддержку протестов в Хабаровске прошли также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске.