Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Там уверяют, что драка никак не связана с серией конфликтов армян и азербайджанцев.

О том, что на улице маршала Захарова произошли новые потасовки с участием выходцев из Армении и Азербайджана ранее сегодня со ссылкой на источник сообщало агентство Интерфакс. Послы Армении и Азербайджана в России Вардан Тоганян и Полад Бюльбюль оглы призывали соотечественников не поддаваться на провокации.

Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.

Мамедов напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе уже 30 лет не находит своего разрешения.