Политолог Кынев рассказал, как местный Роспотребнадзор хотел закрыть его на карантин

Политолог Александр Кынев рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как его и прилетевших в Хабаровск членов «Открытой России» местный Роспотребнадзор хотел закрыть на карантин.

По словам А.Кынева, полиция пришла к ним в отель и попыталась отправить приехавших в обсерватор на 14 дней, мотивировав это контакт с неким лицом, зараженным коронавирусом. Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову удалось скрыться. А ему самому принудительной изоляции пока удалось избежать, поскольку в постановлении была допущена ошибка в паспортных данных.

«Это была какая-то глупость несусветная. Все люди прилетели накануне в Хабаровск, и все знают, что анализ на коронавирус делается несколько дней.

Изначально кому-то пришла идиотская идея в голову, потому что вся эта затея отправить на карантин, не имеет ничего со здравым смыслом. Каким образом за ночь они смогли протестировать якобы какого-то больного и выявить его, установить контакты, установить паспортные данные? И при этом поставить вчерашнюю дату, когда люди летели в самолете. Это остается загадкой», — рассказал он.

По словам А.Кынева, сотрудники полиции и ведомства больше в гостинице не появлялись.

Также политолог отметил, что местные жители проявили солидарность по отношению к нему.

«Что бросается в глаза – так это солидарность граждан. Ко мне сегодня постоянно подходили люди на улицах. По местным пабликам и соцсетям люди распространили ту информацию о попытке меня закрыть на карантин, они предлагали переночевать у них», — рассказал политолог.

Политолог смог наблюдать сегодняшнее массовое шествие, в котором по некоторым оценкам приняло участие от 60 до 95 тысяч человек.

На массовой акции протеста чаще встречались лозунги: «Фургал – наш выбор!», «Нет беспределу!», «Свободу!», «Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!», «Жириновскому – позор!», «Путина в отставку!», «20 лет – доверия нет!», «Трутнева в отставку!», «Честный суд в Хабаровске!», «Когда мы едины – мы непобедимы!».