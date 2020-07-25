Сегодня состоялось самое массовое шествие в Хабаровске, по мнению политолога Кынева, и эти протесты продолжатся

В Хабаровске сегодня прошел самый массовый митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Политолог Александр Кынев уверен, что эти протесты продолжаться, а тактика властей в Хабаровске себя не оправдала и продолжается радикализация требований протестующих. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня было очень массовое шествие. Были попытки подсчета участников, даже вручную. Участникам выдавали бумажки, чтобы произвести подсчет. По оценкам цифры колеблется от 60 до 95 тысяч человек. Федеральный центр, видимо, выбрал тактику «на выматывание». На мой взгляд, то, как ведет себя центр, привело к озлоблению людей и радикализации протеста. И это только повышает градус. Оскорблять людей — это действовать в противоположном направлении. Пока на ближайшее время протест будет сохраняться», — сказал политолог.

По мнению А.Кынева, у протестующих отсутствуют организационные комитеты, по его словам – " это совершенно очевидно, что эти митинги — это народной творчество".

«Никаких следов централизованных действий не было видно. У протестующих нет комитета. Они объединяются благодаря этим пабликам и соцсетям. Самодельные плакаты были выполнены из подручных материалов. Много было лозунгов против Путина, федерального центра, против Трутнева. Персональные были плакаты против Дегтярева и Жириновского и т.д. И это бросается в глаза», — сказал он.

По мнению А.Кынева, назначенный врио губернатора Хабаровского края М.Дегтярев вряд ли справиться со своими обязанностями, и выразил уверенность, что из-за народных протестов ему придется уйти.

«Дегтярев просто не вписался, и не мог этого сделать, и губернатором стать у него не получиться. Вопрос только в том, сколько он протянет. Это очевидно, что он управлять не может, авторитет его равен нулю, и у людей кроме как возмущения у людей он не вызывает», — отметил политолог.