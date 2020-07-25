СК возбудил ещё два уголовных дела из-за публикаций фотографий нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела из-за публикаций фотографий нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк». Фигурантами стали жители Перми и Кемерово. Ранее следственный комитет объявил о завершении расследования дела жителя Казани, которого обвиняют в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».

В рамках акции «Бессмертный полк», которая из-за пандемии в этом году проводилась в интернете, любой желающий мог загрузить на специальный сайт фотографии родственников-ветеранов, после чего снимки демонстрировались в интернете, по телевидение и на медиа-экранах. Среди фотографий оказались снимки нацистов, подписанные вымышленными именами.