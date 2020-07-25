В Москве на Пушкинской площади полиция задержала 11 человек вышедших в поддержку протестующих в Хабаровске

У них не было плакатов и других атрибутов массовой акции, формально они кормили голубей, сообщает сайт «Мбх-медиа». Как подчеркнул в интервью «Эху» один из участников мероприятия писатель и журналист Михаил Шевелёв, никакого митинга не планировалось.

Ранее активисты в Хабаровске, выступающие в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала стали размещать в соцсетях ролики с призывом выходить на центральную площадь, но не выступать там с требованиями, а кормить голубей, чтобы не быть задержанными за участие в несакционированном мероприятии.