В Москве у здания Генпрокуратуры задержано более 20 человек, куда участники акции пришли для передачи своих требований

В Москве на Тверской у здания Генпрокуратуры более 20 человек задержаны на акции левых сил. Участники собрались, чтобы передать генпрокурору требования освободить политзаключенных и прекратить преследование оппозиции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергея Удальцов.

«Сегодня в Москве к зданию генпрокуратуры пришли москвичи из разных общественных организаций для того, чтобы передать требования в поддержку жителей Хабаровска. А также в поддержку политзаключенных — с требованием прекратить репрессии, разобраться во всех громких политических делах последнего времени, снять запреты на массовые акции, и также разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина, который подвергается серьезной атаке в последнее время. Полиция вела себя достаточно агрессивно, и на данный момент задержано более 20 человек», – рассказал он.

По словам С.Удальцова, на акции собралось около 200 человек.

«Меня полиция сразу пригласила для беседы по административному надзору, мне не дали доехать до мероприятия. А на месте людей стали практически сразу задерживать, которые даже не успели дойти до здания прокуратуры. Подходы к прокуратуре закрыты, не дают пройти туда людям, хотя они вели себя мирно. Явно, что общая обстановка, в том числе и в Хабаровске, властей нервирует, и начинают людей хватать без повода. Задержанных держат в автозаках», — рассказал политик.