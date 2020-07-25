В Европе всё больше стран возвращаются к режиму обязательного ношения масок

Это связано с новыми случаями заражение коронавирусом.

На этой неделе сразу несколько государств объявили о планах снова обязать граждан носить средства индивидуальной защиты. Например, жители Бельгии с сегодняшнего дня больше не смогут появляться без масок в местах массового скопления людей. Также магазины и другие заведения должны будут закрываться не позднее десяти вечера.

Режим обязательного ношения масок в ближайшее время возвращают и в Чехии, но в гораздо более щадящем формате. Там с субботы средствами индивидуальной защиты нужно будет пользоваться на массовых мероприятиях численностью более ста человек. В правилах отдельно отмечается, что они распространяются на свадьбы, похороны и другие подобные мероприятия.

Еще, как сообщает интернет-издание Baltnews, режим обязательного ношения масок могут вернуть и в Литве. Пока местные чиновники о подобных планах не объявляли, но соответствующие призывы уже звучат от министерства здравоохранения республики.

О вероятности второй волны заражений коронавирусом в Европе ВОЗ объявил еще в конце июня. Сейчас наибольший прирост больных наблюдается во Франции, Великобритании и Испании.