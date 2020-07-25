В Крыму во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции, затонула бронемашина

В Крыму во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, затонула бронемашина. По данным регионального МЧС никто не пострадал.

Во время ежегодной акции под названием «Дорога мужества. Керченский десант» 3 бронеавтомобиля должны были пройти 15 километров по проливу между Таманским полуостровом и Керченским. Однако, как передает агентство Интерфакс, из-за сильного ветра и течения один из автомобилей стало затапливать. По словам пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», одного из организаторов, Андрея Коннова, их не предупредили о таких погодных условиях. В результате штатная система откачки воды не справилась и экипаж бронеавтомобиля, а это 5 человек, пришлось эвакуировать. По сообщениям агентства «Крыминформ», сейчас автомобиль все еще находится в воде, принимается решение о том, как его достать. Угрозы разлива топлива, по словам спасателей, нет, так как бензобак герметичен. По требованию местного МЧС остальные автомобили завершили форсирование пролива и развернулись.

Акция «Дорога мужества» ежегодно проходит в Крыму с 2017 года