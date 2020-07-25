Актеров в форме полиции задержали накануне в Петербурге

В эти дни в городе усилены меры предосторожности из-за подготовки к Главному военно-морскому параду.

Полиция задержала заслуженного артиста России Андрея Федорцова. Он был в форме полковника и плащ-палатке. Вместе с актером находились трое его коллег, и, если Федорцова отпустили, то их отвезли в отдел. Составили ли в отношении доставленных протоколы, неизвестно. Дело в том, что Петербурге снимают пилотную серию нового сериала. В нем снимается и артист Гоша Куценко. Он первым и рассказал о происшествии. Претензий к полиции у актеров нет. В городе вовсю готовятся в Главному военно-морскому параду России. Его посетит верховный главнокомандующий Владимир Путин. В Петербург уже прибыли генералы и адмиралы Министерства обороны. Также для мероприятия привезли тело адмирала Федора Ушакова. Он почитается православной церковью. Из-за репетиций в городе скапливаются огромные пробки в центре города, то же самое ожидается и в день парада. Ради него Смольный сделал исключение, так как публичные мероприятия в городе запрещены из-за эпидемии коронавируса.

Главный военно-морской парад России пройдет в Петербурге завтра.