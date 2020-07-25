На патриотической акции в Керченском проливе затонула бронемашина. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В бронемашине находились пять человек. Их эвакуировали на катер. Пострадавших нет.

Акция «Дорога мужества. Керченский десант» была посвящена Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года.