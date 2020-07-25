После сообщения о возобновлении международных сообщений поиск билетов на сервисе Aviasales возрос в несколько раз

После сообщения о возобновлении международных сообщений поиск билетов на сервисе Aviasales среди россиян возрос в несколько раз. Так интерес россиян к билетам в Танзанию вырос в 70 раз. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель Aviasales Янис Дзенис.

«Спустя час после новости об открытии границ, мы (Aviasales) зафиксировали трехкратное увеличение количества поисков билетов в Турцию, количества запросов по Великобритании увеличилось в 5 раз, и в Танзанию в 70 раз. Учитывая то, что лететь туда далеко и непросто, это цифра как минимум вызвана интересом, что это за страна, где она находится, как туда долететь и сколько это стоит. Цены — Танзания самая дорогая из этих стран, билеты из Москвы туда и обратно обойдется как минимум в 150 тысяч рублей, если стартовать с 1 августа. Великобритания и Турция стоят примерно одинаково — это около 22 тысяч рублей туда и обратно», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ М.Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10-го — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.