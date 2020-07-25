Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По словам градоначальника, первые прививки можно будет сделать, как только вакцина будет зарегистрирована.

Точные сроки появления вакцины от коронавируса зависят от Минздрава и организаций, отвечающих за лицензирование и регистрацию препарата. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что платить за вакцинацию гражданам не придется.

Кроме того, в осенний период необходимо усилить вакцинацию от сезонных болезней, чтобы возможная вторая волна эпидемии и грипп не наложились друг на друга, передает слова Собянина агентство РИА.

Тем временем, по данным оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено почти 650 новых случаев заболевания коронавирусом. В России же всего зарегистрировано около 5 тысяч 900 новый случаев.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения фиксирует рекордный прирост за сутки. Так, по ее данным, за минувший день выявлено 285 тысяч новых случаев. Общее же число заболевших — более 15 миллионов 200 тысяч человек.

Лидерами по числу ежедневного прироста числа заболевших в России на сегодняшний день помимо Москвы остаются Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.