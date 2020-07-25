В Хабаровске сегодня прошло третье за последние две недели массовое шествие в поддержку экс-губернатора Сергей Фургала

Во время акции звучали антипутинские лозунги.

По своему формату сегодняшняя акция не отличалась от тех, что происходили здесь каждый день. Маршрут был привычным, но не было изнурительной жары. Горожане и жители других районов встретились на площади Ленина, возле амдинистрации региона и пошли по центру города прямо по проезжей части под звуки автомобильных клаксонов. На прогулку, которая как и водится здесь прошла мирно, без каких-либо замечаний со стороны силовиков, ушло почти два часа. Протестующие требовали справедливости для бывшего губернатора Сергея Фургала, стали чаще по сравнению с прошлыми мероприятиями вспоминать про президента, требуя его отставки.

Порция народного гнева, пускай и не большая досталась врио губернатора Михаилу Дегтяреву и его партии ЛДПР и лично председателю Владимиру Жириновскому за то, что предают Фургала. Вернувшись к краевой администрации, горожане провели небольшой митинг после чего начали расходиться.

Сам Дегтярев в субботу уехал в город Ванино. Ранее он несколько раз подчеркивал, что не выйдет общаться с протестующими.