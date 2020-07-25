Сразу несколько конфликтов между представителями диаспор Армении и Азербайджана произошли на днях в Москве

Первые сообщения стали поступать в полицию еще в четверг поздно вечером от жителей района Марьино. По сведениям источников РБК, в массовой драке между выходцами из Азербайджана и Армении участвовали от 40 до 50 человек. Один из участников конфликта получил резаную рану плеча, задержаны были, по сообщению полиции, 25 человек. Их обвиняют в хулиганстве и разбое, поскольку, по данным МВД, из кассы одного из кафе были похищены 50 тысяч рублей. Накануне в течение дня произошли новые столкновения в разных районах Москвы. Как передает ТАСС, в Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Произошло нападение на кафе «Армянский дом», сообщила «Эху» сотрудница заведения.

Кроме того, как передает ТАСС, на Братиславской улице выходцы из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Была также попытка напасть на кафе «Бакинский дворик» на Мосфильмовской улице, но в результате неизвестные закидали камнями автомойку по соседству. Об этом нашей радиостанции рассказала администратор автомойки Екатерина Потапова.

Владельцы автомойки обратились в полицию. В МВД пригрозили нарушителям запретить въезд в Россию на 5 лет.

В нападениях представители диаспор обвиняют друг друга.

Послы Армении и Азербайджана в России Вардан Тоганян и Полад Бюльбюль оглы друг за другом выступили с призывом к соотечественникам не поддаваться на провокации. Вице-президент Союза Армян Росси Левон Муканян сказал «Эху», что перенос конфликта с границы Армении и Азербайджана в другие страны недопустим.

Между тем азербайджанский политолог Самир Мамедов в интервью «Эху» отметил, что несмотря на все обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе.

Мамедов напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе уже 30 лет не находит своего разрешения.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке информации об очередной массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.

«На юге Москвы, по улице Маршала Захарова, дом 20, происходит массовая драка молодых людей, предположительно выходцев из Армении и Азербайджана. Полиция проверяет эту информацию», — сказал «Интерфаксу» информированный источник.