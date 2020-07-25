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Эксклюзив Эха 12:57, 25 июля 2020

Вице-президент Союза армян России считает недопустимым перенос армяно-азербайджанский конфликта в другие страны

В Москве продолжаются столкновения между армянами и азербайджанцами. Вице-президент Союза Армян России Левон Муканян считает, что перенос конфликта с границы Армении и Азербайджана в другие страны совершенно недопустим, поэтому над стабилизацией ситуации надо работать всем сторонам вместе. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В данный момент идет работа по профилактике преступлений, после произошедших событий в эти дни. Активно работают все государственные структуры и Москвы, и РФ. Союз армян России также активно принимает участие в этой работе. Все региональные отделения также подключены к этой работе, которых более 640 во всех населенных пунктах. Идет работа по недопущению подобных случаев. Мы считаем, что перенос конфликта с границы между Арменией и Азербайджаном на территорию Москвы и Российской Федерации и другие страны абсолютно недопустим. Но, к сожалению, азербайджанская сторона об этом не заявляет, и они не контролируют те процессы, которые происходят. Поэтому хотелось бы, чтобы была работа с двух сторон», — заявил вице-президент.
По мнению Л.Муканяна, российские власти должны дать четкую правовую оценку происходящему, чтобы конфликты не повторялись.
«Необходимо, чтобы Москва и РФ дали правовую оценку этой ситуации, стабилизировать ее, выявить всех причастных к этому преступлению. Дать серьезное наказание, чтобы все остальные поняли, что так делать нельзя на территории РФ. Если не давать этому оценки, то провокации будут продолжаться и повторяться», — подчеркнул он.
Также Л.Муканян отметил, что необходимо государству делегировать некоторые полномочия общественным организациям. «Чтобы мы могли иметь не только авторитетное общественное влияние, но и некие правовые формы наших взаимоотношений», — сказал он.
Ранее на сайте столичного ГУ МВД было сообщено, что возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек.
В одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.



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