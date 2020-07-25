В Петербурге во время репетиции парада ко Дню ВМФ задержали актёров в форме силовиков. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на актёра Гошу Куценко. По его словам, люди в штатском забрали артистов со съёмок фильма на Английской набережной. Съёмочной группе эти люди сказали, что рядом Верховный главнокомандующий, поэтому нечего, как они выразились «устраивать цирк».
2020-07-25T12:32:27+03:00
2020-07-25T12:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 25 июля 2020
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