В Петербурге во время репетиции парада ко Дню ВМФ задержали актёров в форме силовиков. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на актёра Гошу Куценко. По его словам, люди в штатском забрали артистов со съёмок фильма на Английской набережной. Съёмочной группе эти люди сказали, что рядом Верховный главнокомандующий, поэтому нечего, как они выразились «устраивать цирк».