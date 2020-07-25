Послы Азербайджана и Армении после серии конфликтов в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации

Послы Азербайджана и Армении в России после серии конфликтов уроженцев двух стран в Москве призвали соотечественников не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы. Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы также добавил, что следует беречь себя для справедливой борьбы.

В свою очередь посол Армении Вардан Тоганян сказал, что цель – удержать соотечественников от провокаций, на которые, как он сказал, рассчитывает враг.

В последнее время в Москве произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами, в том числе стычки на крупном продовольственном рынке «Фуд-сити», массовые драки в районах Марьино и Люблино, погромы в национальных кафе.

Полиция объявила о возбуждении дела о хулиганстве.