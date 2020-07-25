В Бишкек прибудет второй борт МЧС с группой российских инфекционистов, которые будут помогать в борьбе с коронавирусом

В Бишкек сегодня прибудет второй борт МЧС с группой российских инфекционистов, которые будут помогать медикам из Киргизии в борьбе с коронавирусом.

К составу противовирусного «десанта» из Москвы и Уфы, который включает шесть медицинских бригад, прибывших несколько дней назад первым рейсом, сегодня добавятся специалисты с большой партией медицинского оборудования и медикаментами. Это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, пульмонологи и хирурги. Им, совместно с местными коллегами, предстоит наладить оказание помощи военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей в Бишкеке и Оше. В общей сложности Россия в течение последних дней направила в Киргизию около сотни медицинских специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. В российском диппредставительстве рассчитывают, что оказанное содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в Киргизии.

С начала эпидемии в этой стране с ее шестимиллионным населением от COVID умерли свыше тысячи человек, а общее число выявленных случаев инфицирования перевалило за 30 тысяч.

День национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом, будет объявлен в Киргизии 30 июля. Об этом сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио», передает ТАСС.