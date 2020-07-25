Бывший фигурант «Московского дела» Егор Жуков рассказал о нападении неизвестных

Это произошло минувшей ночью.

Двое мужчин поджидали Егора Жукова у входа в его дом в Москве. Они встретили политика вчера около полуночи. Сам он рассказал telegram-каналу Avtozak Live, успел убежать от этих людей:

«Буквально вот какое-то время назад на меня было совершено нападение возле моего подъезда, благо я, скажем так, успел скрыться от титушек и никаких серьёзных травм они мне нанести не успели. Ну, на всё это могу сказать только одно – Россия будет свободной».

Тем не менее, Жуков добавил, что ему повредили руку. Сам он связывает произошедшее с нападениями в Хабаровске на координатора движения «Открытая Россия» Сергея Наумова и ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева.

Каких-либо других подробностей Жуков не сообщил. Будет ли он подавать заявление в полицию – также не уточняется.

В декабре прошлого года Егор Жуков получил три года условно по обвинениям в призывах к экстремистской деятельности в интернете. Изначально его задержали еще летом по делу о массовых беспорядках, но затем эти обвинения сняли.

Сейчас он ведёт программу «Условно ваш» на радио «Эхо Москвы».