В Москве возбуждено уголовное дело после потасовок с участием уроженцев Армении и Азербайджана

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД сообщает агентство ТАСС. В сообщении отмечается, что ещё девять человек задержаны.

В последнее время в Москве произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами, в том числе стычки на крупном продовольственном рынке «Фуд-сити», массовые драки в районах Марьино и Люблино, погромы в национальных кафе.

Между тем вице-президент Союза Армян России Левон Муканян сказал «Эху», что перенос конфликта с границы Армении и Азербайджана в другие страны совершенно недопустим, поэтому каждой из сторон сейчас нужно работать над стабилизацией ситуации.

Тем временем посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам и призвал прекратить беспорядки и уличные драки.