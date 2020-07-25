МВД Хабаровского края: По делу о нападении на активиста Наумова и журналиста Низовцева ведется процессуальная проверка

В МВД Хабаровского края ответили, что предпринимается по делу о нападении на координатора «Открытой России» Наумова и обозреватель канала «Навальный лайв» Низовцева.

В МВД Хабаровского края ответили на запрос радиостанции «Эхо Москвы», что предпринимается по делу о нападении на координатора регионального отделения «Открытой России» Сергея Наумова и ведущего ютьюб-канала «Штаба Навального» Дмитрия Низовцева. Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врио начальника пресс-службы ОМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова, в данный момент ведется процессуальная проверка.

«Утром 24 июля в полицию обратилась женщина о том, что неизвестные избили ее сына 1987 года рождения. Для установления всех обстоятельств произошедшего была создана оперативная группа, проводится процессуальная проверка. Опрошенные возможные очевидцы произошедшего изъяты, и просмотрены записи камер видеонаблюдения, комплекс опертивно-розыскных мероприятий на установление личности злоумышленников продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Также по словам Е.Тарасовой, в отделение полиции обратился другой пострадавший мужчина с заявлением о нападении.

«Который сообщил, что на трамвайной остановке в центре Хабаровска неизвестный пытался похитить его сотовый телефон, после того как ему это удалось, он нанес телесные повреждения. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводятся комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению действий противоправного деяния. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка». – сообщила она.

Ранее в Хабаровске напали на координатора регионального отделения «Открытой России» Сергея Наумова, который освещал протесты в городе. Также о нападении рассказал сотрудник штаба Алексея Навального Дмитрий Низовцев, который последние два дня вел прямые трансляции и выпускал репортажи с акций.

Жители Хабаровска протестуют из-за ареста Фургала уже 13 дней.