В Подмосковье нашли мёртвым советского борца вольного стиля Александра Иваницкого. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт». 82-летний Иваницкий, который в 60-е завоевал титул Олимпийского чемпиона по вольной борьбе, пропал несколько дней назад, он ушёл за грибами и не вернулся.
2020-07-25T11:34:33+03:00
2020-07-25T11:34:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681915-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 25 июля 2020
Загрузка комментариев...