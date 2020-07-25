В Подмосковье нашли мёртвым советского борца вольного стиля Александра Иваницкого. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт». 82-летний Иваницкий, который в 60-е завоевал титул Олимпийского чемпиона по вольной борьбе, пропал несколько дней назад, он ушёл за грибами и не вернулся.