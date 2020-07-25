России за сутки зарегистрировали ещё пять тысяч восемьсот семьдесят один случай заражения коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб. Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мире зафиксирован рекордный ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом. Заболели почти 285 тысяч человек.