России за сутки зарегистрировали ещё пять тысяч восемьсот семьдесят один случай заражения коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб. Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мире зафиксирован рекордный ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом. Заболели почти 285 тысяч человек.
2020-07-25T11:34:15+03:00
2020-07-25T11:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 25 июля 2020
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