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11:34, 25 июля 2020

России за сутки зарегистрировали ещё пять тысяч восемьсот семьдесят один случай заражения коронавирусом

России за сутки зарегистрировали ещё пять тысяч восемьсот семьдесят один случай заражения коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб. Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила, что в мире зафиксирован рекордный ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом. Заболели почти 285 тысяч человек.



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