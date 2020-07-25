Бывший фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил, что на него напали возле подъезда его дома в Москве

В видеообращении в соцсетях он уточнил, что серьёзно не пострадал. По его мнению, произошедшее связано с серией нападений, во время которых также пострадали сотрудник штаба политика Алексея Навального Дмитрий Низовцев и координатор «Открытой России» Сергей Наумов.

Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врио начальника пресс-службы ОМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова, в данный момент ведется процессуальная проверка.

«Утром 24 июля в полицию обратилась женщина о том, что неизвестные избили ее сына 1987 года рождения. Для установления всех обстоятельств произошедшего была создана оперативная группа, проводится процессуальная проверка. Опрошенные возможные очевидцы произошедшего изъяты, и просмотрены записи камер видеонаблюдения, комплекс опертивно-розыскных мероприятий на установление личности злоумышленников продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Также по словам Е.Тарасовой, в отделение полиции обратился другой пострадавший мужчина с заявлением о нападении.

«Который сообщил, что на трамвайной остановке в центре Хабаровска неизвестный пытался похитить его сотовый телефон, после того как ему это удалось, он нанес телесные повреждения. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводятся комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению действий противоправного деяния. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка». – сообщила она.

Каких-либо официальных комментариев о нападении на Егора Жукова на этот момент нет. Сам Жуков, по словам представителей его команды, в безопасности. На этот момент он не доступен для комментариев.