Журналист Михаил Шевелев решил поддержать хабаровчан и выйти на одиночную акцию в Москве на Пушкинскую площадь. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас очень важно поддержать людей, которые вышли на мирный протест в Хабаровске, потому что они вышли за абсолютно справедливые цели. И их цели касаются не только их края, но и всей страны. Я пойду без лозунгов и плакатов на Пушкинскую площадь, потому что не могу этого не сделать. Лозунги у меня в голове – «Я, мы – Хабаровск». Это абсолютно мое личное решение, и мне кажется это важным и правильным», — сказал он.

Сегодня в Хабаровске состоялась очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По оценкам корреспондента «Эхо Москвы» и местных СМИ, в эту субботу был побит рекорд численности, вышли порядка 20 тысяч человек. В мэрии же уверяют, что участников было меньше, чем неделю назад. В городской администрации насчитали 6,5 тысяч участников. Протестующие провели шествие в центре города и собрались на центральной площади. Они скандировали: «Свободу Фургалу», «Это наш край», «Россия, просыпайся» и «Путина в отставку». Акция продолжалась несколько часов. Полиция не вмешивалась в происходящее.