Российские туроператоры начали продажу путевок в Турцию

Первые рейсы состоятся уже 1 августа.

Первые рейсы после открытия границ будут с пересадкой в Стамбуле, однако уже с 10 августа планируется восстановить прямое сообщение с Антальей. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), забронировать билеты можно уже сейчас.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении международного сообщения России с другими странами. И уже через неделю граждане смогут улететь за границу из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С марта этого года было временно прекращено авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение было сделано для вывозных, грузовых, санитарных, гуманитарных и почтовых рейсов.

Помимо Турции, с 1 августа Россия возобновит воздушное сообщение также с Великобританией и Танзанией.