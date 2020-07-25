Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Тем временем, еще один институт перешел к следующей стадии испытаний.

В Москве, по словам мэра, начнется прививочная кампания как только вакцина появится. Сергей Собянин отметил, что гражданам платить за нее не придется. При этом градоначальник подчеркнул, что надо будет усилить и прививки от гриппа, чтобы две осенние эпидемии не наложились одна на другу, передает РИА Новости. Напомним, в апреле столичные власти решили, что симптомы ОРВИ будут приравнены к коронавирусу, а от заболевших коронавирусной инфекцией требуют домашнего карантина с установкой на телефон специального приложения, которое следит за пользователем. Тем, временем Центр имени Чумакова объявил, что в августе приступит к клиническим испытаниям своей вакцины. Разрешили испытывать вакцину на добровольцах и центру «Вектор». Институт Гамалеи уже тестирует свою разработку на людях, в том числе на добровольцах среди военнослужащих.

Глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что полностью снять все ограничения из-за коронавируса могут в феврале. Он связал это с вакцинацией.