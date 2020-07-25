В Хабаровске прошла одна из самых массовых с начала протестов акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. По оценкам местных СМИ, к шествию и митингу присоединились около 20 тысяч человек. Между тем мэрия насчитала 6,5 тысяч участников. Протестующие требовали освободить арестованного экс-губернатора и отозвать из Хабаровска назначенного исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва. Как сказал в эфире телеканала «Дождь» один из активных участников митинга, местные жители крайне недовольны сложившейся ситуацией.

Новый руководитель региона Михаил Дегтярёв на эти выходные уехал из города. Он решил отправиться в рабочую поездку по краю.

Акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в нескольких городах Дальнего Востока. Люди из соседних округов выразили солидарность с протестующими в Хабаровске.

Одновременно с акцией в Хабаровске люди также выходили и в центре дальневосточного федерального округа – Владивостоке. По данным местного интернет-издания dvhab.ru, там на несанкционированном митинге на центральной площади собрались примерно двести-триста человек. У них были плакаты «Хабаровск, мы с тобой» и «Россия, выходи!». Как сообщает сайт «ОВД-Инфо», уже после митинга полиция задержала троих человек. Их уже отпустили, выписав протоколы по административной статье о нарушении порядка уличных акций.

Также люди собрались сегодня у здания правительства области в Южно-Сахалинске. Интернет-издание Sakhalin.info пишет, что в акции приняли участие около пятидесяти человек. Поскольку местные власти не согласовали каких-либо массовых акций, формально южносахалинцы вышли просто покормить голубей. Тем не менее, какое-то время они всё же скандировали «Хабаровск, мы с тобой». Полицейские происходящему не мешали.

Акции в поддержку Фургала проходят каждый день с 9-ого июля, то есть с того дня, когда его задержали и отвезли в Москву. Люди требуют вернуть его в Хабаровский край и рассматривать дело против экс-губернатора в открытом режиме.