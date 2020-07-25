Гражданам Чили из-за пандемии разрешили снять часть пенсионных накоплений. Президент Себастьян Пиньера подписал соответствующий закон. Таким образом власти надеются помочь населению справиться с непростой экономической ситуацией. Местные жители теперь могут снять до 10% накоплений.