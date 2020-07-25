Первая группа московских врачей прилетела в Хабаровск для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что 19 человек прибыли по договорённости с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтярёвым. Ещё девять врачей должны прилететь завтра.