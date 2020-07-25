Первая группа московских врачей прилетела в Хабаровск для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что 19 человек прибыли по договорённости с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтярёвым. Ещё девять врачей должны прилететь завтра.
2020-07-25T10:34:21+03:00
2020-07-25T10:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 25 июля 2020
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