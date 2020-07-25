В Хабаровске прошла новая массовая акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала

По оценкам нашего корреспондента и местных СМИ, в эту субботу был побит рекорд численности, вышли порядка 20 тысяч человек. В мэрии же уверяют, что участников было меньше, чем неделю назад. В городской администрации насчитали 6,5 тысяч участников. Протестующие провели шествие в центре города и собрались на центральной площади. Они скандировали: «Свободу Фургалу», «Это наш край», «Россия, просыпайся» и «Путина в оставку». Акция продолжалась несколько часов. Полиция не вмешивалась в происходящее. Новый губернатор края Михаил Дегтярёв сегодня уехал из Хабаровска. Накануне он сказал, что очень ждал эти выходные, чтобы отправиться в рабочую поездку по региону.
2020-07-25T10:33:56+03:00
2020-07-25T10:33:56+03:00
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Эксклюзив Эха 10:33, 25 июля 2020
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