В Хабаровске прошла новая массовая акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала

По оценкам нашего корреспондента и местных СМИ, в эту субботу был побит рекорд численности, вышли порядка 20 тысяч человек. В мэрии же уверяют, что участников было меньше, чем неделю назад. В городской администрации насчитали 6,5 тысяч участников. Протестующие провели шествие в центре города и собрались на центральной площади. Они скандировали: «Свободу Фургалу», «Это наш край», «Россия, просыпайся» и «Путина в оставку». Акция продолжалась несколько часов. Полиция не вмешивалась в происходящее. Новый губернатор края Михаил Дегтярёв сегодня уехал из Хабаровска. Накануне он сказал, что очень ждал эти выходные, чтобы отправиться в рабочую поездку по региону.