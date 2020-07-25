Интерес россиян к билетам в Танзанию вырос в 70 раз. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на онлайн-сервис по продаже билетов Aviasales. Там отметили, что билеты в Турцию стали искать в три раза чаще, В Великобританию – в пять.

Вчера российские власти объявили, что страна с 1 августа постепенно возобновляет международное авиасообщения. Пока с этой даты полёты разрешены только в три страны, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что для прилетающих в Великобританию действует двухнедельный карантин.

Южная Корея собирается возобновить авиасообщение с Россией с 1 августа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта страны. Там отметили, что планируют восстановить один рейс в неделю, его будет выполнять «Аэрофлот» по маршруту Инчхон – Москва. В министерстве подчеркнули, что письменного разрешения пока нет.

В министерстве транспорта России накануне сообщили, что ведут переговоры по открытию авиасообщения с примерно 30-ю странами.