Темпы распространения коронавируса в мире достигли самых высоких значений за всю пандемию

Общее число выявленных случаев превысило приближается к шестнадцати миллионам.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения суточный прирост новых случаев заболевания достиг пока что максимального значения. За минувшие сутки заразились как минимум двести восемьдесят четыре тысячи человек. Больше всего – в Бразилии, США и Индии, где в последние дни выявляется порядка пятидесяти-семидесяти тысяч случаев.

Еще в начале июля глава ВОЗ Тендрос Габриесус говорил, что пандемия явно еще не достигла своего пика. Он предупредил, что расслабляться не стоит даже тем странам, где заболеваемость снижается или держится на низком уровне.

Тем временем некоторые государства, которые уже отменили целый ряд введённых из-за пандемии ограничений, начинают постепенно их возвращать. Так, в Испании из-за локальных вспышек коронавируса закрывали на карантин целые районы, а в Бельгии и во Франции снова вступил в силу режим обязательного ношения масок в общественных местах.

По данным университета Джонса Хопкинса за всё время скончались почти шестьсот сорок тысяч человек с коронавирусом.