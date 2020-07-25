Союз армян России призвал соотечественников к сдержанности на фоне обострения конфликта с Азербайджаном

Этому заявлению предшествовали межнациональные столкновения в Москве.

Не участвовать ни в акциях, ни в конфликтах и воздержаться от призывов в соцсетях армян просят посольство Армении в Москве, Армянская апостольская церковь и Союз армян России. Их заявления приводят информагентства. В Союзе армян России сообщили о встрече с представителями МВД и ФСБ, которые пообещали, что для пресечения любых экстремистских проявлений будут принятые жесткие меры вплоть до выдворения из страны и лишения гражданства, передает ТАСС. Была ли подобная встреча с представителями азербайджанской диаспоры, не уточняется. Накануне в Москве произошли несколько столкновений. Как передает ТАСС, в Саларьево группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром.

Давний конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за принадлежности Нагорного Карабаха обострился в середине июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах на границе.