Около 69 тыс. человек остались без света в Челябинске из-за нарушения электроснабжения, энергетики уже приступили к устранению последствий отключения. Об этом сообщает в субботу пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго»

«Сегодня утром в условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ. В результате чего было нарушено электроснабжение части г. Челябинска. Всего порядка 69 тысяч человек остались без света», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что аварийно-восстановительные бригады уже приступили к осмотру энергообъекта и восстановлению электроснабжения по резервным схемам, передает ТАСС.