В разных регионах России сегодня пройдут акции, приуроченные к 40-летию со дня смерти Владимир Высоцкого

В рамках проекта «Сорок лет без Высоцкого» родные, друзья, актёры и музыканты из разных уголков земного шара проведут онлайн-марафон «Я люблю, и значит — я живу!».

В течение всего дня будут звучать песни, стихи и воспоминания о Владимире Высоцком. Онлайн-марафон организован в содружестве Государственного Музея поэта, института русского языка им. А.С. Пушкина и Международного портала авторской песни.

На стендах музея Владимира Высоцкого в Москве в эти дни представлено всё, что связано с трагическим периодом лета 1980 года.

Сегодня музей, по традиции, приглашает всех на день открытых дверей. При этом, в связи с коронавирусными ограничениями, о визите необходимо позаботиться заранее: вход будет осуществляться по сеансам.

Памятные акции пройдут сегодня в Норильске, Новосибирске, Барнауле и других городах страны.