Мэр Сергей Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса. По его словам, прививочная кампания начнётся, как только будет готова вакцина. Градоначальник добавил, что количество проводимых тестов на COVID-19 будет увеличиватсья, поскольку с 1 августа частично возобновляется международное авиасообщения и люди начнут выезжать за рубеж.

Тем временем в мире зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Заболели почти 285 тысяч человек. Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения. Общее число случаев заражения в мире превысило 15 миллионов 200 тысяч.