В Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По оценкам нашего корреспондента, в акции Хабаровске приняли участие более 20 тысяч человек. Мэрия оценила число участников в 6,5 тысяч. Новый глава региона Михаил Дегтярёв предпочёл уехать из города. Он отправился в рабочую поездку на север региона.
2020-07-25T10:01:00+03:00
2020-07-25T10:01:34+03:00
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Эксклюзив Эха 10:01, 25 июля 2020
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