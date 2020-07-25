В Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По оценкам нашего корреспондента, в акции Хабаровске приняли участие более 20 тысяч человек. Мэрия оценила число участников в 6,5 тысяч. Новый глава региона Михаил Дегтярёв предпочёл уехать из города. Он отправился в рабочую поездку на север региона.