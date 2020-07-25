Сегодня в 40-ю годовщину смерти Владимира Высоцкого по традиции пройдет песенный марафон. Он организован Институтом русского языка и Государственным музеем Высоцкого. В этом году песенный марафон пройдет в онлайн формате, — сообщил «Эху» директор Государственного музея Высоцкого Никита Высоцкий.

Песенный марафон начнется в 10 часов. В реальном времени за его ходом можно будет следить на сайте Музея Высоцкого и в youtube. В дальнейшем будет доступна запись, которая будет также размещена на сайте Музея Высоцкого.