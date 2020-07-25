В ряде регионов страны с сегодняшнего дня частично отменяют некоторые из ранее введенных санитарных ограничений

Власти связывают это со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Водители общественного транспорта в Подмосковье вновь начнут с сегодняшнего дня могут принимать наличные средства для оплаты проезда. До пандемии доля оплаты купюрами и монетами составляла 16%. Впрочем, требование о ношении масок в общественном транспорте для пассажиров в Московской области еще сохраняется. Могут открыться в полном объеме рестораны, кафе, бары и иные заведениям общепита. В регионе по-прежнему действует и режим изоляции для людей в возрасте старше 65 лет, но еще накануне в Московской области в обычном режиме возобновилось предоставление услуг в госучреждениях. В Екатеринбурге местные власти разрешили возобновить работу одного из старейших в стране зоопарков, однако администрация питомника по-прежнему настаивает – соблюдение масочного режима – мера ответственности не только перед собой, но и теми, кто тебя окружает, в том числе – и перед животными, которые уже порядком позабыли о внимании посетителей.

В Якутии, где ранее планировалось снять режим повышенной готовности с сегодняшнего дня, власти из-за новых заражений, продлили его действие еще на неделю.