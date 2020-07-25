В Хабаровске прошла очередная массовая акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургал

В Хабаровске прошла очередная массовая акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в убийствах предпринимателей 15-ти летней давности. Уже две недели люди выходят на улицу, чтобы выразить недовольство по поводу его ареста, призывают расследовать это дело в Хабаровске, а не в Москве, а также выражают недовольство новым назначенцем из Москвы Михаилом Дегтяревым. Мэрия города насчитала на сегодняшней акции 6,5 тысяч человек, отметив, что в прошлую субботу было не более 10 тысяч. Эти цифры существенно расходятся с оценками журналистов.

Акция солидарности с жителями Хабаровска также прошла во Владивостоке. В ней, как передает местный интернет-портал VL.RU приняли участие порядка 300 человек. Сообщается о как минимум двух задержанных.