Из ряда российских аэропортов с начала следующего месяца возобновятся вылеты в зарубежные страны. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Международное авиасообщение было прервано в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.
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Из ряда российских аэропортов с начала следующего месяца возобновятся вылеты в зарубежные страны. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Международное авиасообщение было прервано в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.