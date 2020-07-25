Массовая акция в Хабаровске близится к завершению

На пике число участников насчитывало несколько десятков тысяч человек. Корреспондент «Эха» и местный портал DVHAB.RU сходятся во мнении, что людей было точно больше, чем в прошлую субботу, а тогда многие говорили, что выразить поддержку арестованному экс-губернатору края пришли свыше 30 тысяч горожан. Сейчас оставшиеся на центральной площади скандируют нелицеприятные лозунги в адрес врио губернатора края Михаила Дегтярева, например: «Чемодан — вокзал — Самара». Тем временем по городу движется автоколонна. В руках у некоторых водителей и пассажиров флаги Хабаровска.
2020-07-25T08:30:59+03:00
2020-07-25T08:30:59+03:00
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Эксклюзив Эха 08:30, 25 июля 2020
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